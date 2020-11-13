Çorapların kaçmasını engelleyen pratik yöntemler

Tül çorapların kaçmasına neden olan birçok etken bulunur. Uzun tırnaklar, yıkanma hataları çorapların kaçmasına neden olabilir. Neyse ki, tül çoraplardaki bu sorunu en aza indirecek bazı pratik yöntemler var.

1- Takılarınızı çorabınızı giyerken çıkarın

Elinizdeki ve bileğinizdeki tüm takıları çıkartın. Zaten uzun tırnaklarınız varsa, yüzüklerinizi veya takılabilecek bilekliklerinizi takmanın size bir faydası olmaz.

2- Saç spreyi

Çoraplarınıza saç spreyi sıkabilirsiniz. Saç spreyi malzemenin sertleşmesine yardımcı olacak. Sıktıktan sonra elinizle dağıtın.

3- Nemlendirin

Kurumuş ve pul pul dökülen cilt, nasırlı ayaklar ve sert topuklar özellikle ultra ince çorapların kaçmasında etken rol oynar. Bu sebeple tül çorabı giymeden önce nemlendirici krem kullanın. Kremin tül çoraba yapışmasını engellemek için, nemlendirici sonrasında bir süre bekleyin.

4- Bedeninize uygun çorabı seçin

Bedeninize uygun olmayan küçük tül çorapları giymeye çalışırsanız yırtılma ve kaçma riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Çorapların ambalajında genellikle ebatların yer aldığı bir çizelge bulunur. Bu ölçülere dikkat edin. Eğer iki beden arasında tercihte kararsız kalıyorsanız büyük olanını seçin.





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