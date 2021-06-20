Türkiye Çorlu'yu sağanak yağış vurdu! 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştü

Çorlu'yu sağanak yağış vurdu! 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştü

Türkiye

Çorlu'yu sağanak yağış vurdu! 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştü

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.

20 Haziran 2021, Pazar 18:47 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede, öğleden sonra başlayan sağanakla birlikte rögarlar taştı; Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi’nde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Şeyhsinan Mahallesi’nde suyla dolan Kızılcık Sokak’ta araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi’nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.

Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ)(DHA)-AA

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