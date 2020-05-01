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Türkiye Corona fırsatçılarının iyileşen hastaların kanlarını satışa çıkardığı iddiası

Corona fırsatçılarının iyileşen hastaların kanlarını satışa çıkardığı iddiası

Türkiye

Corona fırsatçılarının iyileşen hastaların kanlarını satışa çıkardığı iddiası

Yasa dışı işlemlerin yürüdüğü "dark web"de corona virüsü atlatan hastaların kanları sattığı iddia edildi. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

01 Mayıs 2020, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

Bilim insanları iyileşen corona virüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda. İyileşmiş corona virüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

Sabah

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