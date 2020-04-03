Dünya Corona karantinasındaki Boris Johson ilk kez görüntülendi

Corona karantinasındaki Boris Johson ilk kez görüntülendi

Dünya

Corona karantinasındaki Boris Johson ilk kez görüntülendi

Corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Johnson'ın 'hasta' görüntüsü dikkat çekti.

03 Nisan 2020, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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İngiltere’de corona virüsle en ön cephede mücadele eden NHS’deki sağlık çalışanları alkışlandı. Corona virüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, kendisini karantina altına aldığı evinin önüne çıkarak moral alkışına destek verdi.

İngiliz medyası, dün karantina süreci dolması beklenen ancak bu sürecin uzatılması kararı verilen Johnson’ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Corona virüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.



İngiltere’de polis ve itfaiye ekipleri de sağlık çalışanlarına yönelik alkışa destek verdi. Polislerin hastane ve kliniklerin önüne giderek sağlık çalışanlarını alkışladığı ve polis araçlarının sirenlerini açtıkları görüldü.



Öte yandan, itfaiye ekipleri de bulundukları merkezde sıraya girerek sağlık çalışanlarını alkışladı.

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