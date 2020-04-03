Corona karantinasındaki Boris Johson ilk kez görüntülendi

İngiltere’de corona virüsle en ön cephede mücadele eden NHS’deki sağlık çalışanları alkışlandı. Corona virüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, kendisini karantina altına aldığı evinin önüne çıkarak moral alkışına destek verdi.

İngiliz medyası, dün karantina süreci dolması beklenen ancak bu sürecin uzatılması kararı verilen Johnson’ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Corona virüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.









İngiltere’de polis ve itfaiye ekipleri de sağlık çalışanlarına yönelik alkışa destek verdi. Polislerin hastane ve kliniklerin önüne giderek sağlık çalışanlarını alkışladığı ve polis araçlarının sirenlerini açtıkları görüldü.









Öte yandan, itfaiye ekipleri de bulundukları merkezde sıraya girerek sağlık çalışanlarını alkışladı.

İlgili Haberler Çin'de corona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti







