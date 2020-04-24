Corona şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak intihar etti
Manisa'nın Salihli ilçesinde böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın Covid-19 testi negatif çıktı.
24 Nisan 2020, Cuma 16:02 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Covid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.
Test sonucu negatif çıktı
Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
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