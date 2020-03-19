Corona virüs acil servisleri nasıl etkiliyor?

Corona şüphesiyle acile gidenlerin şüphelerinin, çok sayıda nezle vakası olduğu geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Aşırı ve yersiz başvurular acil servislerdeki sağlık çalışanlarının işini çok zorlaştırıyor. Nezle ve grip durumunda böyle ortamlarda kendilerini riske attıklarına dikkat çeken Demircioğlu, ateş ve öksürüğe ek olarak nefes darlığı şikayeti de eklendiğinde acil servise başvurulması gerektiğini söyledi.

Corona şüphesi olan kişiden sürüntü alındığını ve testin yapıldığı laboratuvara gönderildiğini kaydeden Demircioğlu, test pozitif çıktığında corona tanısı konan hastaların bulunduğu izole kliniklere gönderildiğini belirtti.

Toplumda acil servis imajını düzeltmek ve acil servislerin gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçmek için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Demircioğlu, “Gereksiz yere acil servise giden birinin gerçekten acil durumu olan hastanın vaktinden çaldığını düşünecek olursak belki empati yapmakta fayda olacaktır. Corona virüs şüphesi içerisinde olan kişiler Alo 184’ü arayacak.”

Acillerde uygulanan triaj sisteminde corona virüs şüphesi

Acil servislerde, randevu sistemi ile bakılması için yeterince beklenemeyecek olan kalp krizi, travma, yanık gibi rahatsızlıklara ilk müdahaleler yapıldığını hatırlatan Demircioğlu, “Acil servise gelen hastalara triaj denen bir işlem yapılır. Hastanın ne kadar acil bir durumu olduğuna karar verilir. Bir hastanın kalbi durmuş ya da nefes almıyorsa bu zaten en acildir ve hemen kırmızı alan denen yere alınarak müdahalesi yapılır. Kalp krizi, inme, ağır yaralanma gibi bir durum varsa hasta sarı alana alınır ve orada müdahale edilir. Burada yapılan müdahalelerden sonra bakılmayı bekleyebilecek hastalar yeşil alanda bakılır ve ideal koşullarda acil kabul edilmeyen hastalar acil servise kabul edilmez, polikliniğe başvururlar.” dedi.

Acil serviste çalışanların hasta ve hasta yakınlarıyla iletişiminin çok önem taşıdığını söyleyen Demircioğlu, özellikle bu günlerde hastaya uygun teşhisi koymak, gerekli müdahaleyi yapmak ve hangi birimlere sevk edeceğinizi bilmek açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Acil tıpta 10 emir

Acil hekimlerinin dikkatli davranması için bazı hatırlatıcılar olduğunu dile getiren Demircioğlu, 1991 yılında Wrenn and Slovis’in yayınladıkları ve her acil hekiminin okuması gereken makalelerden birinde yer alan “Acil Tıpta 10 Emir”i hatırlattı.

İşte 10 madde şöyle:

1. ABC’yi güvenceye al

2. Nalokson, glukoz ve tiamini ver ya da düşün

3. Gebelik testi iste (Özellikle karın ağrısıyla gelen tüm doğurganlık çağında ki kadınlardan)

4. Kötü olanı düşün; ciddi hastalıkları dışla

5. Stabil olmayan hastayı radyolojiye gönderme (Teknolojik olanakları güçlü acil servisler için günümüzde önemli olmayabilir)

6. Sık görülen kırmızı bayraklar için incele

7. Kimseye güvenme, hiçbir şeye inanma (kendine bile); laboratuvar sonuçlarını tekrar değerlendir, klinik kararı tekrar düşün

8. Hatalarından öğren

9. Ailen için nasıl istiyorsan başkalarına öyle bak

10. Şüphen varsa hastanın tarafında kal

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