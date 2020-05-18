Dünya Corona virüs aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Corona virüs aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Dünya

Corona virüs aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardıklarını duyurdu.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 20:46 Son Güncelleme:
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ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini açıkladı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, Kovid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı. Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

2. faz yakın zamanda başlatılacak

Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Kovid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı.

Aşının ciddi bir yan etkisinin de tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, sadece 1 katılımcının vücudunda kızarıklık olduğu bunun da kısa sürede geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, temmuzda da 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.



AA


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