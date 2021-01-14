Türkiye Corona virüs aşı durumu bilgilendirme özelliği e-Nabız'a eklendi

Corona virüs aşı durumu bilgilendirme özelliği e-Nabız'a eklendi

Türkiye

Corona virüs aşı durumu bilgilendirme özelliği e-Nabız'a eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına corona virüs aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi.

14 Ocak 2021, Perşembe 10:56 Son Güncelleme:
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Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

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Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.


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