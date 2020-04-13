Corona virüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsünden araştırmacılar tarafından geliştirilen aşının ikinci aşama klinik denemelerine, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başlandı. Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllü katıldı. Aşının güvenliğine dar bir denek grubu üzerinde test edildiği ilk aşamanın ardından, ikinci aşamada, aşının geniş bir denek grubu üzerinde test edilmesi amaçlanıyor.

Aşının klinik denemelerine 17 Mart’ta onay verilmiş, ilk aşama mart ayında tamamlanmıştı. İkinci aşamanın başarılı olması halinde aşı üçüncü aşamada 1000’i aşkın denek üzerinde test edilecek.

"Alt birim" aşı

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir "alt birim" aşı olduğu, corona virüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği belirtiliyor. Genetik mühendislikle üretilen alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren "birim" aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı ancak patojen içeren aşılara göre daha zayıf koruma sağlayabiliyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200’ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aşarken, virüs nedeniyle 110 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

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