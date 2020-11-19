Türkiye Corona virüs aşısı ücretsiz mi olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan önemli açıklamalar
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Corona virüs aşısı ücretsiz mi olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Corona virüs aşısı ücretsiz mi olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Kara, corona virüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." dedi.

19 Kasım 2020, Perşembe 01:11 Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor. Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur.

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Kısıtlamaların faydasını ne zaman görmeye başlayacağız?

İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok. Bugün bu virüsü alan bir kişinin bulgularının 5 ila 7 gün sonra çıkacağını düşündüğümüz zaman ilk etkiyi göreceğimiz zaman 10 ila 14. günlerde ama kesin etki ise 14 ve 21. günlerde başlayacak. Çünkü şöyle düşünün diyelim ki ben bugün bu virüsü aldıysam eve götürdüğüm anda beraber bulunduğum kişilere yayma ihtimalim var bu da 7 ila 10 gün ekleyecektir.

Durumumuz Avrupa'dan daha mı kötü?

Avrupa ile baktığımız zaman nüfus yoğunluğunun büyük olduğu şehirleri karşılaştırmak gerekir. Bir de sağlık hizmetinin verilebilirliği ve sürdürülebilirliği. Böyle değerlendirdiğimiz zaman Avrupa'dan iyi durumda olabiliriz ama böyle devam edebilir mi? O yüzden bizim müdahale etmemiz ve önlem almamız şart.


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