Corona virüs beyin hasarına neden olabilir

Doktorlar, corona virüsün bazı hastalarda beyin hasarına neden olabileceğine dair tüm dünyayı uyarıyor. The New York Times, 70 yaşlarındaki Floridalı bir corona virüs hastasının geçici olarak konuşma yeteneğini kaybettiğini bildirdi. Detroit'te 50 yaşlarındaki bir kadının beyin taramaları, beyin hücrelerinin bazılarının, enfeksiyonun nadir bir komplikasyonu sonucu öldüğünü ortaya çıkardı. İtalya ve Çin'deki hastalarda da benzer bulgulara rastlandı. Şimdiye kadarki bulgular, dünya çapındaki corona virüs hastalarının küçük bir kısmında ortaya çıkmış olsa da, uzun vadeli beyin hasarı etkileri için bir potansiyel olması endişesi yaşanıyor.

"Akciğer hastalığı kadar yıkıcı"

Detroit'teki kadın hastayı teşhis eden ekibin içinde yer alan Nörolog Dr. Elissa Fory, "Şiddetli nörolojik hastalığı olan hastaları nasıl dahil edeceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bu komplikasyon şiddetli akciğer hastalığı kadar yıkıcı" dedi.

58 yaşındaki bir havayolu işçisi olan kadın, Detroit'te bir Henry Ford Sağlık Sistemine girdiğinde, sadece corona virüs hastalarında görülen tipik öksürük ve ateşi yoktu, aynı zamanda kafası karışıktı, yönünü kaybediyordu ve uyuşuktu. Ancak ateş ve öksürük belirtileri, doğru tanıya işaret etmişti. Kadının COVID-19 testi pozitif çıktı.

Çinli araştırmacılar, bazı corona virüs hastalarında beyin komplikasyonunu ilk bildiren kişilerdi.









Şimdi, Detroit'teki doktorlar ABD'deki doktorların ABD'de daha fazla sayıda corona virüs hastasında nörolojik semptomları araştırması gerektiği konusunda uyarıyor.





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