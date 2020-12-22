Edinilen bilgiye göre, Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı corona virüs dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nuriye Demirci’nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine corona virüsten dolayı yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci’nin oğlu Bayram Demirci ise yine corona virüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

OSMANİYE (İHA)



