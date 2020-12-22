Corona virüs bir aileyi yok etti! Bir ay içinde anne, baba ve oğlu coronadan hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde, yakalandıkları corona virüsten dolayı 1 ay içinde anne, baba ve oğulları corona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
22 Aralık 2020, Salı 19:35 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı corona virüs dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nuriye Demirci’nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine corona virüsten dolayı yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci’nin oğlu Bayram Demirci ise yine corona virüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
OSMANİYE (İHA)