Corona virüs biyolojik bir silah mı? Abdullah Çiftçi cevapladı

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, corona virüs gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Corona virüs biyolojik bir silah mı? Peki kim bu virüsü dünyaya yayan kişi ya da kişiler?

Amaçları sadece para kazanmak mı yoksa güç savaşları mı oynanıyor?

Virüsten özellikle yaşlıların etkileniyor olması, kültürümüzün değiştirilmek istenmesi anlamına mı geliyor?

Sanal bir çağa mı geçiyoruz? Bizi nasıl bir dünya bekliyor?

Çekirge ve karınca istilaları sanal bir kıyamet senaryosu mu?

Türkiye yeni bir dijital değişime nasıl ayak uyduracak? Ülke olarak nasıl önlemler almamız gerekiyor?

İşte tüm soruların cevapları:



