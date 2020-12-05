Türkiye Corona virüs bu köye hiç uğramadı

Corona virüs bu köye hiç uğramadı

Türkiye

Corona virüs bu köye hiç uğramadı

Bartın'da 600 nüfuslu Aliobası köyünde bugüne kadar hiç corona virüs vakası görülmedi.

05 Aralık 2020, Cumartesi 15:48 Son Güncelleme:
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Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde hiç corona virüs vakası tespit edilmedi. 200 rakımlı köyde yaşayan vatandaşlar, günlük hayatlarını sürdürürken maske, mesafe ve hijyen konularına titizlikle özen gösteriyor. Köy muhtarı Ramazan Tığ sürekli köyde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, maske takılması ve mesafe ile hijyene dikkat edilmesini istiyor. Muhtar Tığ, her gün belirli saatlerde kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıtımı da yapıyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından köyde sert kurallar uyguladığını söyleyen Aliobası Köyü Muhtarı Ramazan Tığ, "Corona virüs illeti çıktıktan sonra köyümde yaşayan insanların hep yanında oldum ve sürekli ziyaret ederek, kuralları anlattım. Köyde yaşayan insanlarımızı çok acil ihtiyaç olmadığı sürece köyden çıkartmıyorum" dedi.

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Kurban Bayramı’nda köye gelinmemesi için çağrıda bulunduğunu ifade eden Ramazan Tığ, "Özellikle Kurban Bayramı’nda ben sosyal medya hesaplarımdan sürekli 'köye gelmeyin' diye uyarılarda bulundum. Bu kurallara uydular, kimse köye gelmedi. Bazen bana 'çok kötü kurallar uyguluyorsun' diyerek, beni eleştirenler oldu. Ama geriye dönük 10 aylık duruma baktığımız zaman köyümüzde sıfır vaka, bu da bizi hem mutlu ediyor hem de gurur veriyor. Bu corona virüsü bu köye sokmamaya karar verdik. Bundan sonra da kurallara tam uyarak, bu virüs burada olmayacak. Köyümüz çok temiz, yemyeşil ormanlarımız ve organik ürünlerimiz var. Bunları tüketerek ve kurallara tamamen uyarak, bu başarıyı elde ettik. Herkese kurallara uymalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Hangi tedbirleri alıyorlar?

Köyde yaşayan Hamide Özkan (50) maske, mesafe kurallarına çok dikkat ettiklerini ifade ederek, "Hiç köyümüzden de çıkmıyoruz. Zaten köyümüze de kimse gelmiyor. Ayrıca evimize misafir de kabul etmiyoruz. Gitmiyoruz da şimdi benim çocuklarım İstanbul’da onlara bile gidemiyorum. Tabi üzülüyorum ama yapacak bir şeyimiz. Yoksa bu virüs çok tehlikeli mutlaka kendimizi izole etmek zorundayız" dedi.

İbrahim Gür (30) ise, "Köyümüzde hiç virüs yok, bu yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Köyde organik besleniyoruz. Hiç misafirliğe gitmiyoruz. Özellikle muhtarımız çok sert kurallar uyguladı" diye konuştu. 

Muhtarın köyde yaşayan herkesi sürekli ziyaret ederek uyardığını belirten Şerafettin Özkan (50), şöyle konuştu: 

Televizyonlardan duyduğumuz ve muhtarımızın bizlere söylediği maske mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyuyoruz. Köyümüzün dışına çıkmak zorunda kalsak bile hemen işimizi görüp geri geliyoruz. Köyümüze kesinlikle misafir kabul etmiyoruz. Şu anda kendimizi koruma altına aldık. Benim çocuklarım İstanbul’da yaşıyor ama gidemiyoruz. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu şekilde hiç vaka olmadan bu durumu atlatacağımıza inanıyoruz.

DHA

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