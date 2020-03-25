Geçtiğimiz aylarda Çin’de başlayan ve tüm dünyayı saran Covid-19 salgını, etkisini artırarak devam ediyor. Salgına karşı, dünya çapında alınan önlemler arasında sokağa çıkma yasağı ve gündelik hayata kontrollü erişim başı çekerken, sağlık, gıda ve iletişim gibi hizmetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Gelen sistem entegratör ve saha hizmetleri firmalarından Teknoser, 800’ü aşkın çalışanıyla hayatın devam etmesini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunuyor.

Görünmez kahramanların şu an Türkiye’nin hayatına devam edebilmesi için sahada çalıştıklarının altını çizen Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, “Dünyayı etkisi alına alan Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, gündelik hayatın devamlılığını sağlamayı en önemli toplumsal sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Şu an interneti bu kadar rahat kullanabiliyorsak, POS makineleri kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa, sağlık sistemindeki dijital sistemler aksamıyorsa bunun arkasında görünmez kahramanlar var. Bu sistemlerin altyapısını sağlayan 800’ü aşkın çalışanımızın yalnızca yüzde 10’u evden çalışıyor. Geriye kalan tüm ekiplerimiz, dijital sistemlerin doğru çalışması için sahada büyük gayret gösteriyor” dedi.



