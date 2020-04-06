Corona virüs e-ticaretin önemini gösterdi

Giavm Grup Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gök, bu sıkıntılı süreçte toplumsal sağlığa hizmet edecek bir uygulamaya imza attı. Gök, kurdukları tazefile.com dijital platformuyla taze sebze ve meyve siparişlerini ev ve iş yerlerine ulaştıracaklarını söyledi.

2021 yılının Ocak ayında Mersin'de yetişen kargolanabilen muz, limon, portakal, kivi ,avakado gibi ürünleri eticaret üzerinden tüm Türkiye’ye hizmete sunmayı düşündükleri digital platformu, corona virüs salgını nedeniyle erken bir tarihe çektiklerini ifade eden Ahmet Gök, “Projemizin tarihini hızlı bir şekilde revize ettik. Toplum sağlığına ve Evde Kal projesine destek amacıyla tüketiciye sağlıklı ve hijyenik koşullarda sebze ve meyve ulaştıracağız. Öncelikle Mersinli vatandaşlarımız bu dijital platform üzerinden gün içindeki sebze ve meyve ihtiyaçlarını kolay ve güvenilir bir şekilde sağlayacaklar. Ayrıca sistemimizi tüm Türkiye de hizmet verecek şekilde alt yapısını oluşturduk. Şu an tüm Türkiye genelinde bu hizmeti verebilecek standartlarda olan Manav esnaflarımızla görüşmelerimiz sürmektedir. Özellikle manav hizmeti veren esnaflar içinde bulunduğumuz durumdan dolayı güvenli ödeme altyapısı ve ulaşılabilirlik adına çok yoğun ilgi göstermektedir .En kısa zamanda Türkiye geneline sistemimiz aktif hale gelecek ve güvenli bir şekilde #Evdekal’an vatandaşlarımız alışverişlerini temassız ve güvenli bir şekilde yapabilecekler. Müşterilerimize hiç kimsenin temas etmediği kendi elleriyle seçtikleri ürün standardında bir hizmet sunacağımızdan emin olsunlar “ dedi.

600 bin kişiye hizmet verdi

Şirketin bünyesinde gıda mühendisi, yıkama ve paketleme üniteleri ve dağıtım araçları bulunuyor. 500 metrekare kapalı alan 25 çalışanı ve 46 Oses Çiğköfte bayisi ile Mersin evlere günlük 50 tonluk dağıtım ve lojistik kapasitesi olan şirket, şu ana kadar Mersin’de yaklaşık 600 bin kişi ve ortalama 350 bin haneye hizmet sundu.

Nasıl temin edilir?

Bu dijital platformu kullanmak isteyen vatandaşlar tazefile.com adresine girdikten sonra istedikleri ürünün siparişini verecek. Direkt üreticiden temin edilen bu ürünler tesis bünyesinde bulunan soğuk hava deposundan çıkarılarak paketlemeye hazır hale getirilecek. Filelere konularak servis edilecek olan ürünler firmanın bünyesinde bulunan dağıtım filosuyla gün içinde tüketicinin hizmetine sunulacak. Vatandaşlar ödemelerini dijital platform üzerinden kredi kartı ya da ürün teslimatında temassız kredi kartıyla yapabilecek.

Ayrıca firma sosyal sorumluluk anlamında yardıma ihtiyaç ailelere iş adamları ve hayırseverin siparişlerini istedikleri adrese ve ya kamu kurum ve kuruluşlarda kayıtlı ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini dağıtım hizmetini ücretsiz olarak tüm Türkiye de gerçekleştirmektedir.