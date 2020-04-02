Corona virüs gözyaşına geçebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora “Corona virüs ailesine ait birçok virüs ‘pembe göz’ olarak gündeme gelen konjonktivit rahatsızlığına neden olabilir. Corona virüs bulgularından biri olabilen konjonktivit ile bu virüs gözyaşına da geçebilir” dedi.

Halk arasında ‘pembe göz’ olarak bilinen ‘konjonktivit’ hastalığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, “Bu hastalık göz küresinin yüzeyini ve kapakların iç kısmını kaplayan ince zarın iltihabıdır. Viral konjonktivit ise en sık rastlanan tipidir. Gözde kızarıklık ve akıntı ile belirti verir ayrıca hasta yanma batma hisseder” açıklamalarını yaptı.

Corona virüs (Covid19) pandemisi sırasında yapılan bilimsel çalışmalardan bahseden Kocabora, “Çin’de hastaneye yatırılan 30 Covid19 hastasının birinin gözyaşında virüs saptanmıştır. Yine 1099 Covid19 hastasıyla yapılan bir çalışmada ise sadece 9 hastada yani yüzde 0.8 oranında konjonktivite rastlandığını biliyoruz. ABD’de özellikle yaşlı hastalarda konjonktivitin corona virüs enfeksiyonunun erken bir belirtisi olabildiği de görülmüştür” bilgisini verdi.

Kocabora, corona virüs enfeksiyonunda yüzde 1 oranında bile olsa gözlerin ve gözyaşının virüs içerebilen bulaş için riskli bir ortam olabileceğini belirterek bu bağlamda kontakt lens kullanan hastaların da bir süreliğine gözlüğe geçiş yapmalarını tavsiye etti.

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