Corona virüs hastalarının kaldığı hastaneden bomba alarmı
Almanya'da Bonn Üniversite Hastanesi'nde yapılan inşaat çalışmasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Corona virüs hastalarının kaldığı hastane tahliye edilecek.
02 Nisan 2020, Perşembe 14:55 Son Güncelleme:
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Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.
Alman medyası, 69’u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen hastaların arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edilirken; bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı açıklandı. Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.
DHA