Corona virüs ile kan grubu ilişkisini Ateş Kara açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, kan grubuna göre corona virüsün bulaşma oranı hakkında çıkan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kara açıklamasında, "Buna yönelik iki büyük çalışma çıktı. Bu çalışmalarda belirli kan gruplarının biraz daha hastalığı kolay aldığı ve ağır geçirebilecekleri yönünde iddia ortaya çıktı. Diğer çalışma sadece corona virüsün kolay vücuda alındığını gösterdi. Özellikle 'A' kan grubunun riskinin yüksek olduğunu, '0' grubunun riskinin düşük olduğu veriler geldi.

Bu olabilir mi? Baktığınız zaman şöyle değerlendirmek lazım:

Kan grubunu gösteren yapılarda aslında hücrelerin yüzeyindeki aynen bu corona virüsün vücuda girmesi için kullandığı 'kapı' diyoruz. Onun gibi ama onunla çok ilişkili değil. Vücudun hücrelerinde ve belirli hücrelerinin üzerinde bulunan yapılar. Bunların gelişmesinde yaşadıkları süreçte virüsün hücre içine girdiğindeki süreci bir miktar yansıtıyor. O bakımdan ilişkili olabilme ihtimali var.

Bu çalışmalarda eldeki verilere bakıldı. Kaç kişi hastalanıyor, o hastalananlar arasında kan gruplarına bakılarak değerlendirildi. Bu çalışmalar hata olabilecek çalışmalar ama bugün için öyle bir veri sunuyorlar.

Bizim 'A grubundaki kişiler hastalığı çok daha kolay alıyor ve daha ağır geçiriyor' dememiz için biraz daha detaylanması lazım" ifadelerini kullandı.







