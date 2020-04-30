Covid-19 pandemisi ile evde kalanların ve evden çalışanların sayısı artarken, görüntülü görüşme uygulamaları ve oyunlara olan ilgi de paralel bir artış gösteriyor. Çevreyi rahatsız etmeden kaliteli bir ses deneyimi yaşatan, müzik ve oyun keyfini artıran kulaklıklarda, teknik özellikler kadar konfor da önemli bir tercih sebebi oluyor.

İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal izolasyon önem kazanırken, evde kalan tüketicilerin alışkanlıklarında ve evden çalışmaya geçiş yapan iş dünyasında da önemli bir değişim görülüyor. Çalışanlar toplantılarını görüntülü görüşme uygulamaları ile gerçekleştiriyor, iş dışında ailesi ve sevdikleriyle de internet üzerinden iletişim kuruyor.

Oyunlar ve oyun yayınlarına olan ilgi artıyor

Corona virüs döneminde, bir diğer popüler gündem konusu da oyunlar oldu. İş dışında keyifli vakit geçirmek isteyenler oyun oynuyorlar, e-spor karşılaşmalarına ve internet üzerindeki oyun yayınlarına büyük ilgi gösteriyorlar.

Verizon’ un araştırmasına göre internet üzerinden video izlenme oranları yüzde 12 artarken, oyunseverlerin takip ettiği Twitch’ te izlenme oranları yüzde 10, YouTube Gaming’ de ise izlenme oranları yüzde 15 artış gösterdi. Evde kalanlar için en çok büyüme yaşayan alan ise yüzde 75 ile oyunlar oldu.

Ses kalitesi kadar, uzun süreli kullanım için sundukları konforla da öne çıkan oyun kulaklıkları, diğer oyuncu ürünleri gibi en iyi özellikleri bir araya getirmeleri ile dikkat çekiyorlar. Bu da, onları her kullanım amacı için uygun hale getiriyor.

Anker Soundcore Strike serisi ile mikrofon bozulur korkusu bitiyor

Tüketici odaklı ürün yaklaşımına sahip Anker’ in yeni Soundcore Strike serisi, teknik özelliklerinin yanı sıra uzun süre oyun oynayanların en sık karşılaştığı iki önemli problemi ortadan kaldırmasıyla dikkat çekiyor.

Kulak üstü kulaklıklar, belirli bir süre kullanımdan sonra kulağı ısıtmaları sebebiyle rahatsızlık yaratabiliyorlar. Strike serisindeki soğutucu jele sahip kulak yastıkları, ısınmanın önüne geçerek kullanıcılara uzun süre konforlu bir kullanım sağlıyor.

İnternet üzerinden oynanan oyunlarda ise takım arkadaşlarıyla sesli sohbet üzerinden iletişim kurmak, belirli taktikler izlemek ve oyuna renk katmak için önem taşıyor. Ancak nemlenen mikrofonlar ses kalitesinde düşüşe sebep olabiliyor ya da bozulabiliyor. Soundcore Strike 1 ve Strike 3’ün sahip olduğu Anker’in patentli SweatGuard teknolojisi sayesinde mikrofonları tükürüklere ve terlemeye karşı korumalıdır ve IPX5 suya dayanıklı sertifikalara sahiptirler. Ayrıca her iki modelin de mikrofonlarında gürültü önleme özelliği yer alıyor. Böylece çağrılarınız ya da komutlarınız karşı tarafa net bir şekilde ulaşıyor.

Özel tasarım ile düşmanların en ufak adımını bile takip edin

Soundcore Strike serisi kulaklıklar, 52 mm’ lik özel sürücüleri ile oyun içi sesleri gerçekçi bir şekilde yansıtıyor ve bas tonlarında fark yaratıyor. Her iki model de oyunlardaki silah seslerinin ve düşman ayak seslerinin yönünü anlamanızı sağlayan özel bir tasarıma sahip.

Strike 1’in özellikle de çoçukların işitme ses seviyesine karşı koruma ile ses seviyesi kısıtlama özelliği, yüksek seslere karşı kulakları korurken, Strike 3’ün 7.1 çevresel ses desteği, oyun atmosferini en iyi şekilde yaşamanızı ve kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlıyor.

Oyun severler ve kaliteli bir ses deneyimi yaşamak isteyenler, Anker Soundcore Gaming'i satın alabilirler.

Profesyonel ses kalitesi sunan PowerConf ile kesintiye yer yok

Koronavirüs döneminde yaşanan bir değişim de, toplantıların uzaktan gerçekleştirilmeye başlanması oldu. Online toplantılarda ses kalitesinin zaman zaman düşmesi ve kesintiler yaşanması, sıkıntı yaratabiliyor. Anker PowerConf ise profesyonel çağrı kalitesi ile bu sorunu çözüyor. Akıllı ses geliştirme özelliği sunan özel DSP algoritması, gerçek zamanlı yankı önleme ve arka plan gürültüsü azaltma özellikleri bulunan PowerConf, 360 derecelik 6 mikrofonuyla sesinizi en iyi şekilde iletiyor. Bluetooth ve USB-C destekli cihaz, sürücü gerektirmeden hemen kullanılabiliyor ve taşınabilir olması sayesinde, her yerde ve kolaylıkla kullanılabiliyor.