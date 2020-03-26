Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde karantina uygulaması sürüyor. DownDetector internet sitesine göre, en çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, geçen gün geniş çaplı teknik problemler yaşadı.

Siteye göre Netflix, doğu zaman dilimine göre saat 12.30'da erişim sorunları yaşandığını belirten şikayet bildirimleri almaya başladı.

Yayınlanan haritaya göre şikayetler çoğunlukla İngiltere, Hollanda, Danimarka ve ABD’den kaydedildi.

Şikayetlerin yaklaşık yüzde 41'inde platforma erişilemediği belirtildi.

Şikayetlerini sosyal medya platformlarında da dile getiren kullanıcılar, "Error NSES-500" gibi hata mesajları aldıklarını söylediler.

Türkiye’de ise Netflix’e erişim konusunda şimdilik bir şikayet yok.