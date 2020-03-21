Corona virüs karantinasında köpeğini drone ile gezmeye çıkardı

Güney Kıbrıs'ın güneydoğu kıyısındaki Limasol'da Vakis Demetriou isimli bir kişi, corona virüs karantinası nedeniyle evindeyken köpeğini drone'la gezintiye çıkardı. Demetriou, söz konusu görüntüleri sosyal meyda hesabından "Karantinanın 5. günü. Evde güvende kalın ama köpeğinizin mutluluğunu ihmal etmeyin" mesajıyla paylaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, Güney Kıbrıs'ta son olarak tespit edilen 67 corona virüs vakası bulunuyor.



