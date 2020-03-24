Tüm dünyada hızla yayılan corona virüs korku saçmaya devam ediyor. İngiltere'de evcil hayvan sahipleri, hastalandıkları zaman sevimli dostlarına kimlerin bakacağı konusunda endişe duyuyor. Ancak bir kedi oteli sahibi, kendi başına yaşayan savunmasız insanlara ücretsiz olarak yardım etmek için devreye girdi. Sway'deki Hotel Cat, hepsi farklı temalarla dekore edilmiş ve hatta tam boy yataklarına ve düz ekran TV'lere sahip dünyanın en büyük kedi süitlerine sahip olduğunu iddia ediyor. Hotel Cat’in sahibi Jackie Ferrier, hastaneye gitmesi gereken ve kedilerine bakacak kimsesi olmayan bazı insanlara yardım etmek için ücretsiz hizmet sunuyor.





53 yaşındaki Jackie Ferrier, "Ücretsiz bir hizmet sunmaya karar verdik çünkü kendi başlarına yaşayan ve kedileri hakkında umutsuzca endişelenen insanlara ulaşmak istiyoruz. Hastaneye gitmeyen ve kedileri hakkında endişeli oldukları için hastane bakımını reddeden insanlara yardım etmek istiyoruz" dedi.









Altı yıl boyunca kocası Tim Ferrier ile Hotel Cat'i yöneten Bayan Ferrier şunları ekledi:

"Corona virüs, eşi görülmemiş bir zamanda olduğumuz anlamına geliyor. Şimdi hepimiz bir araya gelmezsen bunun bir anlamı olmaz."





Kedi otelinin bir gecelik maliyeti genellikle 36 pound oluyor. Otelde kediler için film izleyebilecekleri süit odalar bile var. Bahçesinde ise odasında şezlonglar, çizikler, tırmanma ağaçları ve oyuncaklar var.

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