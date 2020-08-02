Corona virüs kurallarına uymayan kentte 2 düğün iptal edildi
Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.
02 Ağustos 2020, Pazar 16:43 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.
Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 olarak belirlendi. Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.
Yasal işlem başlatıldı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri 13 düğün salonunda düğünleri kontrol etti.
Kentte 2 düğün, corona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iptal edildi, düğün sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokak düğünlerinin yasak olduğunu ve salonlarda yapılacak düğünlerin ise saat 13.00-17.00 ve 20.00-23.00 yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.