Corona virüs kurallarına uymayan kentte 2 düğün iptal edildi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 olarak belirlendi. Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.

Yasal işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri 13 düğün salonunda düğünleri kontrol etti.

Kentte 2 düğün, corona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iptal edildi, düğün sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokak düğünlerinin yasak olduğunu ve salonlarda yapılacak düğünlerin ise saat 13.00-17.00 ve 20.00-23.00 yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.



