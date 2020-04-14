Corona virüs salgını sigora sektörünü olumsuz etkiledi

Avrupa’da sigortacılık sektörünün görünümünün negatif olarak teyit edildiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’da sigortacılık sektörünün görünümünün negatifte tutulduğu, İngiltere ve İtalya’daki hayat sigortası sektörünün görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, corona virüs salgınının şirketlerin ödeme gücüne ve karlılıklarına ilişkin baskıları artırdığı kaydedildi.

Moody's açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Benjamin Serra, "Faizler uzun bir süre düşük seviyede olacak. Bu da sigortacılık sektörünün ödeme gücü ve karlılıklar üzerinde baskı yaratacak” ifadelerini kullandı.