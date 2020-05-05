Corona virüs salgını sigortada indirim fırsatı doğurdu

Sigorta şirketlerinin birçoğu müşterilerinin corona virüs giderlerini de poliçe kapsamına dahil etti. Şirketlerin bir diğer desteği ise kasko, konut, sağlık ve ferdi kaza sigortalarında yüzde 5 ila 20 arasında indirim yapması oldu.

Asistans hizmet sürelerini de 2 aydan 4 aya uzatan şirketler bu girişimleriyle müşterilerine 'sigorta için en uygun dönem' mesajı verdi.

Corona virüs ve evde kalma etkisi

Örneğin Anadolu Sigorta, sosyal izolasyon nedeniyle yüzde 20’ye varan indirim imkanı sunuyor. Web sitesi üzerinden veya Sigortam Cepte uygulaması aracılığıyla poliçe alanlar konutta yüzde 20, kasko, bireysel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise yüzde 5 oranında indirimden faydalanabiliyor.

Güneş Sigorta ise 1 Nisan itibarıyla başladığı uygulamasıyla ödeme kolaylığı ve kasko poliçelerinde +2 ay hediye ile 12 aylık prim bedeline 14 ay güvence sağlıyor.

Ankara Sigorta da corona virüsle mücadele kapsamında 333 kasko branşında 3 aylık prim hediye ediyor. Şirket, nisan ve mayıs aylarında acentelerin keseceği poliçelere 3 aylık kasko primi ödeyecek.



