Corona virüs sonrası PC oyunlarında siparişler yüzde 30 arttı

Dijital oyun platformu Oyunfor, Şubat ve Mart ayının ilk 15 gününde oyunlara yapılan harcama verilerini paylaştı. Corona virüs sonrasında evde çalışanların ve evden çıkmayanların oyunlara büyük ilgi gösterdiğini gösteren verileri değerlendiren Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Oyun harcamalarının corona virüs salgını sonrasında %25 artış gösterdiğini görüyoruz. Daha önce 19.00-24.00 saatleri arasında olan harcama yoğunluğu da gün ortasına kaydı ve harcamalar ağırlık olarak 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti” dedi.

Oyunseverlerin Mart ayının ilk 15 gününde yaptığı oyun harcamalarında sepet tutarı ortalaması %20, toplam sipariş oranı ise %30 arttı. PC oyunlarına olan ilginin arttığını belirten Dumanoğlu, “Bilgisayarlar için en büyük dijital oyun platformu olan Steam, 20 milyonluk anlık oyuncuya ulaşarak rekor kırdı. corona virüs sonrasında bu hareketlenme Türkiye’de de görüldü. Harcama oranları 2020 boyunca %50 mobil, %35 PC ve %15 oyun konsolu olarak gerçekleşiyordu, ancak salgın sonrasında Mart ayı boyunca PC oranı %55’e yükseldi, mobilin oranı %25’e düşerken, konsol oranı da %20’ye çıktı. Buradan hareketle, evde kalanların mobil yerine PC ve konsol oyunlarıyla vakit geçirdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Oyunfor.com verilerine göre Şubat ve Mart (ilk 15 gün) aylarında en popüler 10 oyun şu şekilde:

1. PUBG

2. League of Legends

3. Fortnite

4. FIFA 2020

5. PES 2020

6. FM 2020

7. CS:GO

8. Escape From Tarkov

9. Overwatch

10. Metin 2