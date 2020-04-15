Corona virüs sosyal medya erişim hızını da düşürdü

Ajans Press’in, tech4i2 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, corona virüsün internet hızına olan etkisi açıklandı. Araştırma bazı Avrupa ülkelerini baz alırken birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın düşmeye başlandığı saptandı.

Böylelikle Amazon yüzde 79 hız düşüşü yaşayarak erişim hızı en çok düşen site olurken, Facebook yüzde 58, Twitter yüzde 43, Microsoft ve Youtube ise yüzde 29 düşüş yaşayan uygulamalar oldu. Bu süreçte internet hızının en çok düştüğü ülke ise Almanya olurken, yüzde 29,7 gibi bir hız düşüşünün olduğu saptandı. Türkiye ise araştırma içerisinde yer alan ülkelerden olmadı.