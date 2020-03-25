Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494’e, vaka sayısı ise 452 bin 156’ya ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya’da kaydedildi. İtalya’nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya’da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı. Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

AA