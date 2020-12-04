Siyaset Corona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Corona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Siyaset

Corona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Corona virüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

04 Aralık 2020, Cuma 10:09 Son Güncelleme:
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16 Kasım'dan bu yana corona virüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, oksijen desteği verilerek yoğun bakıma alındı. Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, babasının durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

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16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.


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