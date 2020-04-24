Corona virüs tedavisi için denenen ilacın sonuçları ortaya çıktı

Dünya üzerinde corona virüs kapanların sayısı 3 milyona doğru giderken, can kaybının yarın 200 bini aşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de denenen bir corona virüs ilacının sonuçlarını yanlışlıkla açıkladı.

Bütün dünya aşı bulmak ve ilaç üretmek için zamana karşı yarış verirken, corona virüse karşı geliştirilen potansiyel bir antiviral ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Remdesivir adlı ilacın, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılabileceği umuluyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla, Çin'de yapılan denemenin sonuç vermediğine ilişkin belgeleri yayımladı.

Belgelerde, ilacın denendiği hastaların sağlık durumlarında düzelme görülmediği, kandaki patojen mikrobu oranını da azaltmadığı yazıyor. İlacı geliştiren Amerikan şirketi Gilead Sciences ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savunuyor.

ABD'de protestolar sürüyor

Dünyadaki vakaların yaklaşık üçte birinin tespit edildiği ABD'de, pozitif sonuç veren testlerin sayısı bir günde 31 bin 900 artışla 886 bini aştı. Can kayıpları da yeniden yükseldi, bir günde 2 bin 342 hasta öldü. Covid-19 kurbanlarının sayısı 50 bini geçti. Minnesota'da St. Paul'deki bir sağlık çalışanı kendilerini alkışlayanlara gözyaşlarıyla karşılık veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce normal hayata dönülmesi için kışkırttığı taraftarları birçok eyalette gösteri yaparken, karantina tedbirlerinin sürmesini isteyenler de kontra protesto yaptı. Washington'daki Trump International Hotel önüne bırakılan sembolik cesetlerin ardında ABD liderinin yalan söylediği yazıyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'li başkanı Nancy Pelosi, 500 milyar dolarlık ek corona virüs paketinin oylanmasından dakikalar önce gazetecilere açıklama yapıyor. Üç trilyon doları aşkın bir duyuran ABD'de işsizlik başvuruları 26 milyonu geçti.

Brezilya'da toplu mezarlar açılıyor

Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın en büyük şehri Manaus'taki toplu mezara defnedilen corona virüs kurbanlarına, son 24 saat içerisinde yenileri eklendi.

Vakaların 50 bini aştığı ve Covid-19'un 3 bin 331 can aldığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, Manaus'taki hastaneler tamamen dolu ve toplu mezara her gün onlarca ceset gömülüyor. Yakınlarını kaybedenler tabutların bir iş makinesi tarafından toprakla kapatılmasını çaresizlikle izliyor.

Milliyet

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