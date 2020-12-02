Corona virüs tedbirleri: Birçok ilde mesai saatleri değişti

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni corona virüs önlemleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu mesai saatleriyle ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir.' dedi. Bu açıklama sonrası birçok ilde mesai saatlerinde düzenleme yapıldı. İşte detaylar...

Osmaniye

Osmaniye'de kamu çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi. İzmir'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine karar verildi."

İzmir

İzmir'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı yazılı açıklamada, daha önce toplu taşıma araçlarında yoğunluğu azaltmak amacıyla özel sektörde mesai farklılaştırılmasına gidildiğini hatırlattı.

Bundan vazgeçildiğini belirten Köşger, "OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları mesaileri 08.00-17.00 olarak düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Nevşehir’de mesai saatleri değişti

Nevşehir Valiliği tarafından kamu dairelerinin çalışma saatleri açıklandı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “ 02.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kamu çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Bu süreçte işlemlerinizi E-Devlet www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapabilirisiniz” ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni belirlenen mesai saatlerinin çarşamba gününden itibaren uygulamaya geçeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada mesai saatlerine dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği, yeni mesai saatlerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Corona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izalosyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar neticesinde İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'ncü maddesi uyarınca; ikinci bir talimata kadar ilimizdeki mesai saatleri 02 Aralık 2020 çarşamba gününden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" ifadesi kullanıldı.

Zonguldak'ta kamu kurumlarının mesai saati değişti

Zonguldak'ta yeni tip corona virüs salgını dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri değişti.

Zonguldak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada mesai saatlerindeki değişiklik hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz imzalı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Corona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeye koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, "cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar neticesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ara kararı ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca ikinci bir talimata kadar ilimizdeki mesai saatleri 2 Aralık 2020 gününden itibaren sabah 10.00-12.30 ile öğleden sonra 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi

Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri corona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi.

Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri corona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi. Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 46676 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu ilgi (b)'de kayıtlı Genelgesinin 1'inci maddesi doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100'üncü maddesi gereğince, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri, 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren sabah 10.00 - 12.30, öğle 13.30 - 16.00 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" açıklaması yapıldı.







