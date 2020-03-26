Corona virüs tehlikesine karşı bilinçli hareket edelim

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün açıkladığı virüsten korunma önlemleri arasında yer alan Alkol Bazlı El Dezenfektanı; içeriğinde en az %60 alkol barındıran ve virüslere karşı etkinliği kanıtlanmış biyosidal ruhsatlı ürünler olmalıdır.

Yaşanan talep artışına bağlı olarak piyasada çok sayıda ‘dezenfektan’ iddiası ile satılan ruhsatsız ürünler dolaşmakta; UTS kaydı olmayan, içeriğinde ne olduğu belirsiz ürünler halk sağlığını tehdit etmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bakteri ile virüs aynı şey değildir ve ‘antibakteriyel’ iddiası ile satışı yapılan ürünlerin etkinlik testleri yapılmadığı sürece virüslere karşı etkili olduğu söylenemez, her antibakteriyel iddiası bulunan ürün virüsleri öldürmez! virüslere karşı etkinliğinin testlerle kanıtlanmış olması gerekmektedir.

Bunun yanında virüse etki edeceği iddiası ile ‘evde kendi jelinizi yapın" başlıklı haberler de hızla yayılmaya başladı. Fakat bu tariflerin etkinlik testleri ile kanıtlanmadığı sürece virüsleri öldürdüğünü söylemek yanıltıcı beyan oluşturmaktadır.

Türkiye’nin medikal sektöründeki lider üreticisi olarak, 20 yıldır Dezenfektan ve Antiseptik ürünlerimizle sektöre hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin ilk biyosidal ruhsatlı el jeli üreticisi olarak ürünlerimizin antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkinliği yapılan testlerle kanıtlanmıştır.

Ayrıca piyasadan ürünlerimizin fahiş fiyatlarla satıldığına dair de şikayetler almaktayız. Son dönemde yaşanan yoğun talep neticesinde üreticilerinin hammadde tedarik ve fiyatlandırmaları konusunda sıkıntılar baş göstermektedir.

20 yıldır olduğu gibi bugün de tüketici odaklı davranarak, mecburi alışlardan kaynaklanan fiyat artışlarını taahhütlerimize mümkün mertebe yansıtmadan, sektöre hizmet vermeye devam etmekteyiz. Şirketimiz tarafından hiçbir son kullanıcı satış noktasına perakende satış gerçekleştirilmemektedir. Aracı kişi/kurumlar tarafından yapılan fırsatçılık ve ahlaki değerlerin dışındaki suistimal gayretlerinin şirketimiz ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.





Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Turkuaz Sağlık A.Ş.

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