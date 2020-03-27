Magazin Corona virüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

Corona virüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

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Corona virüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

Corona virüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul, virüsü yendi. Akkul'un salgını yenmesi de virüs korkusu yaşayan herkese bir umut oldu.

27 Mart 2020, Cuma 14:53 Son Güncelleme:
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Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan müjdeli haber geldi.

5 semptomdan 4'ünü yendi

Yeni Asır'da yer alan habere göre: Zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul kötü günleri geride bırakıyor. Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

Yurt dışında ülkelere gezerek program yapan Burak Akkul, iş için gittiği Londra'dan döndükten kısa bir süre sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. İlk olarak boğaz enfeksiyonu teşhisi konulan ve sonrası durumu ağırlaşan Akkul'un corona virüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.


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