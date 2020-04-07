Esra Balamir corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Evinde karantinada olan Balamir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanmış ve merak edilenleri anlatmıştı.

İşte Esra Balamir'in açıklamalarının satır başları...

Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler.

Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı.

İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.

Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum.

Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamdım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim.

Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum.

"Evde kalmaya devam ediyorum"

Esra Balamir Instagram hesabından yayımladığı video ile son durumu hakkında bilgi verdi.

"Her geçen gün daha iyi hissediyorum. Çok şükür ateşim düşmeye başladı inşallah bir sonraki testim de negatif çıkacak. Bu süreçte evde kalmaya devam ediyorum ve hastalığım bitmeden de asla dışarı çıkmayacağım. Lütfen sizler de sevdikleriniz için evde kalmaya devam edin. Arayan soran güzel dilekte bulunan herkesten Allah razı olsun."



