Türkiye Corona virüs testi pozitif çıktı

Corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Corona virüs testi pozitif çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Bozkurt genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde izolasyonda bulunduğunu söyledi.

05 Eylül 2020, Cumartesi 23:40 Son Güncelleme:
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt açıklamasında, "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

DHA

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