Türkiye Corona virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu

Corona virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu

Türkiye

Corona virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu corona virüs testi pozitif çıktı.

28 Ağustos 2020, Cuma 21:38 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif olduğunu duyuran Belediye Başkanı Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla"

İHA

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