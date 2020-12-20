Türkiye Corona virüs yoğun bakımındaki yangınla ilgili gerçek ortaya çıktı

Corona virüs yoğun bakımındaki yangınla ilgili gerçek ortaya çıktı

Türkiye

Corona virüs yoğun bakımındaki yangınla ilgili gerçek ortaya çıktı

Gaziantep’te 10 kişinin ölümüne neden olan yangında, oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği ortaya çıktı.

20 Aralık 2020, Pazar 09:46 Son Güncelleme:
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10 kişinin ölümüne neden olan yangından önce, Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakımda kullanılan oksijen cihazlarıyla ilgili hastaneleri uyardığı ortaya çıktı. Uzmanlar ise yangının nedeni ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

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Gaziantep’teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Yoğun bakımlardaki ‘Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi’ cihazının corona virüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangınlar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.

Hürriyet'ten İdris Emen'e konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Corona virüs nedeniyle bu cihazlar çok sık kullanıldı. Yoğun bakımlardaki yoğunluk bazı riskleri de beraberinde getirdi. Yoğun bakım servisinde uyulması gereken kurallar var. Yoğum bakım üniteleri bakanlık tarafından belli sürelerle denetleniyor. O yüzden Gaziantep’teki patlamanın nedeniyle ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

‘Teknik hata olabilir'

Göbeklioğlu Medikal Firması’nın sahibi Alp Göbeklioğlu da “Bu makinelerin uluslararası standartlara göre üretilmiş olması gerekir. Bu makinelerde yüksek hassasiyete sahip sensörlerin olması şarttır. Makine ısındığında sistem uyarı verir. Bunlar bakanlık tarafından çok sık denetlenir. Böyle bir makineden yangın çıkmışsa teknik bir hatadan kaynaklı olabilir” diye konuştu.

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