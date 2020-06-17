Türkiye Corona virüse aldırmadan düğün yaptılar

Corona virüse aldırmadan düğün yaptılar

Türkiye

Corona virüse aldırmadan düğün yaptılar

İstanbul'da corona virüse aldırış etmeden bahçede düğün yapan kişiler sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden oyun oynadı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 12:54 Son Güncelleme:
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Son günlerde vaka sayılarında önemli bir düzeyde artış yaşanırken Arnavutköy'de virüse aldırış etmeden düğün yaptılar.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy’de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi.

DHA


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