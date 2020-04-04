Corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Cansın Çekili, “20 gündür bronşit ve alerjiyle uğraştığımı zannederken geçen hafta hastanede yapılan test sonucum pozitif çıktı. Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım” diye konuştu.

Sağlık ekipleri her gün bilgi alıyor

Evinde, odasında kendisini karantinaya aldığını söyleyen oyuncu, “Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım. İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.

Tat ve koku duyusunu kaybetti

Hastalık sonrası tat ve koku duygusunu kaybettiğini belirten Cansın Çekili, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a şunları söyledi:

Öksürmekten göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaç kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı, çünkü kokusunu alamıyorum. Sağlık çok önemli.



