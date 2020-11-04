Eser Yenenler Instagram hesabından corona virüsü yendiğini açıkladı. Eser Yenenler konuyla ilgili olarak "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür" dedi.

Eser Yenenler, corona virüse yakalanmasıyla ilgili "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif cıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." açıklamasını yapmıştı.







