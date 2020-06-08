Türkiye Corona virüse yenik düşen 27 yaşındaki gencin 2 kelimelik son paylaşımı

Corona virüse yenik düşen 27 yaşındaki gencin 2 kelimelik son paylaşımı

Türkiye

Corona virüse yenik düşen 27 yaşındaki gencin 2 kelimelik son paylaşımı

Bursa'da 27 yaşındaki Muhammet Taha Kaygusuz corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaygusuz'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı 'Dua istiyorum' oldu.

08 Haziran 2020, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz’un, bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede corona virüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi.


Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz’un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."


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