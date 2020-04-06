Dünya Corona virüslü hasta 2 ay sonra iyileşti

Corona virüslü hasta 2 ay sonra iyileşti

Dünya

Corona virüslü hasta 2 ay sonra iyileşti

Çin’in Wuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan corona virüslü hasta, 2 ay sonra iyileşme belirtisi gösterdi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 13:12 Son Güncelleme:
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Corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki corona virüslü hasta Hu, bağlı olduğu solunum destek cihazlarından ayrıldı. Hastanın tedaviye cevap verdiği duyuruldu.

Çin medyası, Wuhan kentinde Şubat ayının başlarında corona virüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan hastanın, 2 ay sonra iyileştiğini duyurdu. Corona virüs semptomlarını göstermesinin ardından hastaneye kaldırılan Hu, solunum destek cihazına bağlandı. Hastalığı yenen Hu, 2 ay sonra solunum destek cihazlarından kurtuldu.

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