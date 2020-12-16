Türkiye Corona virüslüyken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Corona virüslüyken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Corona virüslüyken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'da corona virüs tedavisi görürken bebeğini 28 haftalıkken sezaryenle dünyaya getirmek zorundan kalan Merve Aygüneş (27), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Dr. Ahmet Uğur Aygüneş ve hamile eşi Merve Aygüneş’e, geçen ay görülen bazı semptomlar üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan Aygüneş çifti, tedaviye alındı. Dr. Aygüneş, tedavisinin ardından sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olurken, hamile eşi Merve Aygüneş’in ise durumu kötüleşti. Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, yaklaşık 6 aylık bebeğin sezaryenle alınmasına karar verdi. Gerçekleştirilen operasyonla, Merve Aygüneş’in bebeği dünyaya geldi.

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Erken doğum yapmak durumunda kalan Aygüneş yoğun bakım ünitesine alınırken, bebeği ise kuvöze koyuldu. Entübe edilen Merve Aygüneş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Toprağa verildi 

İki çocuk annesi Merve Aygüneş’in ölümü, ailesi, yakın çevresi, komşuları ve arkadaşlarını hüzne boğdu. Merve Aygüneş, Karşıyaka Cami’nde salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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