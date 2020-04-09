Corona virüste ağız yıkamak neden önemli?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilançonun her geçen gün arttığı corona virüsün hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ve hapşırmaları ile ortaya saçılan damlacıkların solunması yoluyla bulaştığını bilmeyenimiz kalmadı. Yine bu virüslerin her tür yüzeye yapışarak canlılıklarını korudukları esnada ellerimiz aracılığıyla hücrelerimize doğru yolculuğa çıktığını da! Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur kritik bir noktanın altını çiziyor: “Virüs üst solunum yolu mukozamızda temas ettiğinde; su ile mukozayı yıkayıp ıslatır ve yutarsak mide asidinde canlılığını sürdüremez. Bu nedenle su içmek ve ağzımızı sık sık çalkalamak da el yıkamak kadar önemli!”

Vücudumuzda böyle yolculuk ediyor!

Virüs üst solunum yolumuza girdikten sonra üremek için uygun ortamı bulduğu için hızla üremeye başlıyor, savunma sistemimizi aşıp hızla üremesini sürdürdüğünde alt solunum yolumuz olan bronşlarımızı etkileyerek bronşit ve zatürreye yol açıyor. Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Virüsün üremesi çok olduğunda çok sayıda hava keseciklerinin içinde sıvı birikmeye başlar, fazla sayıda savunma hücreleri hücumu olur. Virüs, savunma hücreleri ve su ile dolan akciğerler işlevini yapamaz ve yetmezliğe girer” diyor.

Siz basit bir grip gibi geçirebilirsiniz ama!

Vücudumuzun corona virüsle savaşma gücünü bağışıklık sistemimizin belirlediğini belirten Doç. Dr. Hacer Kuzu şöyle konuşuyor: “Virüs üst solunum yolu mukozamıza girdikten sonra vücudumuzun virüsle savaşma gücü bizdeki seyrini değiştirir. Astım, KOAH gibi kronik hastalıklar var ise ya da sigara içiyorsanız, bağışıklık sisteminizde zayıflık var ise hastaneye yatış gerekebilir. Bağışıklık sistemi iyi ve sağlıklı olan kişiler ise virüsle temas etmiş olsalar bile büyük çoğunluğu basit grip gibi atlatabilir. Ancak zeminde bağışıklık sistemini bozan hastalık varsa virüs 1-14 gün içerisinde hasta edebilir.”

Antiseptikler de önemli

Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, corona virüsten korunmak için 1-1,5 metre mesafesinin korunmasının, yüzeylere temas ettikten sonra ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye yıkanmasının ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesinin ve ellerin yüzümüze götürülmemesinin şart olduğunu belirtirken, bu süreçte evde kalmanın, sanılandan çok daha kritik önem taşıdığını vurgulayarak “Bahar geldi diye orman, deniz havasında olmayalım lütfen. Zorunlu olmayan herkes sosyal hayatının fişini çeksin ve evinde beklesin!” diyor.

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