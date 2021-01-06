Corona virüste günlük can kaybı rekoru

Dünyayı kasıp kavuran corona virüste son 24 saat içerisinde can kaybı rekoru kırıldı. Dünya genelinde son bir günde içerisinde 15 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat’tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün bin 190 civarında kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ayrıca Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı.

Salgın can almaya devam ediyor

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başlarken ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

Almanya’da corona virüs salgınında son 24 saatte bin 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537’ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’ye çıktı.

Son 24 saatte bin 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537’ye ulaştı.



