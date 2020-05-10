Corona virüste ikinci dalga gece kulüplerinden başladı

Güney Kore'nin başkenti Seul'da binlerce gece kulübü, bar, disco, Covid-19 hastalığının görülme sıklığının geçen hafta sonu eğlenmeye çıkanlar nedeniyle artması üzerine tekrar kapatıldı.

BBC Türkçe'nin The Guardian'dan aktardığı habere göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, 2 bin 100 mekanının kapatıldığını duyurdu. Bir günde üç gece kulübü dolaşan 29 yaşındaki bir kişinin, 17 kişiye korona virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan Korona virüsü salgını nedeniyle Güney Kore'de bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 10 bin 840 kişinin karantina altında olduğu belirtildi.

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