Dünya Corona virüste iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

Corona virüste iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

Dünya

Corona virüste iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 21:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 32 milyon 1313 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 7 milyon 159 bin 55, ABD'de 5 milyon 781 bin 451, Brezilya'da 4 milyon 835 bin 915, Rusya'da 1 milyon 146 bin 96 ve Kolombiya'da 915 bin 451 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 316 bin 8 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 43,5 milyonu aşarken, 1 milyon 161 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA


İlgili Haberler
İşte corona virüs ölüm riski 6.7 kat yüksek olan grupCorona virüsle geçen 6 ayda neler oldu?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti merkeze mi yerleşiyor?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'de seçime çok az kaldı! İşte anketlerdeki son durum