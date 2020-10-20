Türkiye Corona virüste kış önlemleri geliyor! Önümüzdeki 15 gün belirleyecek

Corona virüste kış önlemleri geliyor! Önümüzdeki 15 gün belirleyecek

Türkiye

Corona virüste kış önlemleri geliyor! Önümüzdeki 15 gün belirleyecek

Vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle kış önlemleri gündemde. 15 gün içinde görülecek sonuçlar bu önlemlerin şeklini de belirleyecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu yasakları geri gelebilir.

20 Ekim 2020, Salı 09:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tüm Avrupa ülkelerinde corona virüs vakalarının artmasıyla tekrar ‘alarm’ verilirken, Türkiye’de de yeni önlemler için harekete geçiliyor.

Edinilen bilgiye göre havaların soğuyup, insanların kapalı mekanlara geçmeye başlamasıyla birlikte, pandemiyle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı. Kamu denetimlerinin artırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

Aşama aşama

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak. Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

Kurallara uyarsak... 

Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak.

15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini de belirleyecek.

Büyükşehirlerde gece yasakları gelebilir 

Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.

Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani biz ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyarsak, bu yasaklardan kurtulmak mümkün olacak.

İlgili Haberler
Coronaya yakalanan hamile eşine 'O çocukla ağız ağıza mı geldin?' diyerek dehşeti yaşattı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant Dink’in kızı Delal...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
171 milyon Euro yatırımla geldi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin için sel uyarısı yapıldı