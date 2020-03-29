Türkiye Corona virüste son durum: Türkiye'de ve dünyada corona virüs ölüm ve vaka sayısı

Corona virüste son durum: Türkiye'de ve dünyada corona virüs ölüm ve vaka sayısı

Türkiye

Corona virüste son durum: Türkiye'de ve dünyada corona virüs ölüm ve vaka sayısı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

29 Mart 2020, Pazar 23:46 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Peki corona virüste son durum ne? İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.


AA

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